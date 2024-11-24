博雷利：歐盟各國須執行ICC對內塔尼亞胡等三人逮捕令

歐盟外交政策負責人博雷利（Josep Borrell）11月23日表示，歐盟各國政府不能自行決定是否執行國際刑事法院（International Criminal Court，ICC）對內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）等三人發出的逮捕令。



路透社報道，國際刑事法院21日對以色列總理內塔尼亞胡、前國防部長加蘭特（Yoav Gallant）和哈馬斯領導人馬斯里（Ibrahim Al-Masri）發出逮捕令，指控他們干犯反人類罪。

2024年10月31日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）和時任國防部長加蘭特（Yoav Gallant）出席在米茨佩拉蒙（Mitzpe Ramon）附近軍事基地舉行的第70批戰鬥軍官入伍儀式。（Reuters）

所有歐盟成員國都是國際刑事法院創始條約《羅馬條約》（Treaty of Rome）的簽署國。

幾個歐盟國家指，如果需要，他們將履行《羅馬條約》的承諾，但匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）邀請內坦亞胡訪問匈牙利，並向他保證，如果他訪問匈牙利，不會有任何風險。

博雷利在訪問塞浦路斯參加以色列和巴勒斯坦和平活動人士研討會時表示：「簽署《羅馬條約》的國家有義務執行法院的裁決。這不是一道選擇題。」

他又指，這些義務也對希望加入歐盟的國家具有約束力。「如果新加入的國家要履行義務，現有成員國卻不履行，就真是太可笑了。」

美國拒絕了國際刑事法院的裁決，以色列稱國際刑事法院的舉動是反猶太主義的。

2024年11月23日，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）在塞浦路斯出席會議時發表講話。（Reuters）

博雷利說：「每當有人不同意以色列政府的政策時，他們就會被指控反猶太主義。」

「我有權批評以色列政府的決定，無論是內塔尼亞胡還是其他人，同時不被指控反猶太主義。這是不可以接受的，這種事情應該停止。」

國際刑事法院法官在裁決中指，有合理理由相信內塔尼亞胡和加蘭特對謀殺、迫害和飢餓等行為負有刑事責任，這些行為屬於「對加沙平民的廣泛和系統性攻擊」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

