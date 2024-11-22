ICC向以色列總理發逮捕令 內塔尼亞胡：裁決荒謬屬反猶太主義
撰文：王海
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國際刑事法院（ICC）11月21日以涉嫌違反戰爭罪為由，對以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）、前國防部長加蘭特（Yoav Gallant），以及巴勒斯坦激進組織哈馬斯領導人Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri發逮捕令。內塔尼亞胡辦公室發聲明痛斥裁決荒謬，屬反猶太主義行為。加蘭特則指裁決樹立危險的先例。
以色列總理內塔尼亞胡辦公室發聲明回應國際刑事法院的裁決：
英國《衛報》同日報道，針對國際刑事法院發出的逮捕令，內塔尼亞胡辦公室發聲明指裁決荒謬和充滿謊言，屬反猶太主義行為。
聲明強調，在以色列實現所有戰爭目標之前，該國將「不會屈服於壓力，不會被嚇倒，也不會撤退」。
以色列前國防部長加蘭特發聲明回應國際刑事法院發出的逮捕令：
同樣被指控犯下戰爭罪的前國防部長加蘭特在網上撰文指，國際刑事法院的離譜裁決將臭名昭著，它居然將以色列和殘暴恐怖組織哈馬斯一視同仁。
他指今日的裁決將謀殺、強姦和綁架以色列兒童、婦女及男子的行為合法化並予以獎勵。裁決同時也為世界各地民主國家的反恐鬥爭立下危險的先例。
本身屬極右翼的以色列國家安全部長本格維爾（Itamar Ben-Gvir）表示，以色列應吞併約旦河西岸（West Bank），以回應國際刑事法院的裁決。
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