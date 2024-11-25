美媒：以黎即將達成停火協議　擬於本週宣布

美國Axios新聞網11月25日引述以色列和美國官員稱，以黎即將達成停火協議，有望結束衝突。



據匿名以色列官員透露，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）24日就停火談判召開會議，決定推進停火協議。另一位以色列官員及兩位美國官員則表示，協議雖接近達成，但仍有問題尚未解決。內塔尼亞胡目前正在研究如何向公眾宣佈該消息，或於本週正式公布。

Axios報道稱，以色列軍隊將在60天的過渡期內撤出黎巴嫩南部，黎巴嫩軍隊將在靠近邊界的地區部署，而真主黨將則將重型武器運送至利塔尼河（Litani River）以北。在此期間，一個由美國領導的監督委員會將負責監督執行情況、處理違規行為。以色列《國土報》（Haaretz）則稱，協議還將包括停火的第三階段，以色列與黎巴嫩就有爭議的邊界地區的劃界進行談判。

圖為2024年11月18日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在國會全體會議上討論人質問題。（Reuters）

以色列和美國官員向Axios表示，美國已同意向以色列發出保證函，承諾在真主黨違反停火協議時，支持以色列採取行動應對來自黎巴嫩領土的威脅、阻撓真主黨重新在邊境部署和打擊重型武器走私活動。

當地多間媒體報道稱，負責調停的美國總統特使霍希斯坦（Amos Hochstein）最近幾日警告以黎雙方，如果他們不盡快同意桌上的協議，他將放棄調解，雙方將被迫等待當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）明年1月上任後美國恢復調停努力。