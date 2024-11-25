韓國企業逐漸「脱華」　因競爭力衰退及中國內需不振

隨着中國企業競爭力不斷增強、國貨消費潮持續升溫，加上內需不振等經濟因素影響，韓國企業在華市場面臨困境，紛紛選擇退出或縮小經營規模。韓國機構表示，這是因為成本上升、華企競爭力不斷提升和中國市場內需持續不振。



韓聯社11月24日報道，繼LG集團和SK集團出售北京總部大樓後，LG Display 9月將廣州液晶顯示屏（LCD）工廠賣給當地企業。韓企已完全撤出中國電視機LCD市場。

2019年，三星電子不再在華生產智能手機；現代汽車原本在華5個生產基地目前只剩2個；起亞（Kia）則關閉了一家鹽城工廠。

2024年10月23日，韓國首爾舉行2024年韓國電子展，圖為三星電子的展位。（Reuters）

其實一切早有徵兆。2017年，韓國部署美國薩德反導彈系統（THAAD）後，在華韓企遭到制裁。樂天集團首當其衝，如今僅存的成都「樂天聖苑」綜合體項目也將被出售，代表樂天在華經營30年後將徹底退出中國市場。

化妝品企業愛茉莉太平洋（Amore Pacific）旗下品牌紛紛撤離中國，該企業2024年第三季度在華銷售額大減42%，虧損300億韓圜（約1.66億港元）。

4月25日，2024北京車展上，觀眾參觀現代汽車的高性能氫燃料電池混合動力概念車N Vision 74。（新華社）

2023年，韓國對華直接投資額猛降78%，僅18.7億美元（約145.52億港元）。韓國對外經濟政策研究院（KIEP）報告指出，勞動力成本上升、外資優惠減少是推動韓企將投資重心外移的關鍵因素。在中企發起「廉價產品攻勢」、內需短期內難以復蘇的情況下，韓企業務結構調整和「脫華」的壓力將持續存在。其中，本土企業不斷提升競爭力是對韓企的最大威脅。