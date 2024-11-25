韓國男子「極速增磅」以逃避兵役　遭判監1年獲緩刑

韓國一名26歲男子為了逃避兵役，竟選擇暴飲暴食增磅，最終「斷正」惹官非。當地法院裁定他罪成，入獄1年但獲緩刑，而有份獻計的朋友亦要面對牢獄之災。



《韓國先驅報》 （Korea Herald）及《紐約郵報》（New York Post）11月24日報道，現年26歲的男被告在2017年10月接受體格檢查時，獲評為可以參加作戰的第2級別。

不過他在2023年6月再接受檢查時，體重增至102.3公斤，身高169厘米的他身體質量指數（BMI）達35.8的嚴重肥胖水平，級別亦降至第4級。這意味他可以無需參與作戰，而是改為由家中前往政府部門擔任文書工作。

韓國規定所有健全男性需要服兵役最少18個月。（Reuters）

案情提到，被告在參加徵兵令體格檢查前，在一名朋友的慫恿下，故意將平日的飲食量「加碼」，並大量「灌水」增磅。該名朋友否認指控，辯稱從來沒想過對方真的實行有關計劃。

首爾法院裁定被告和朋友違反《兵役法》罪成，但指他們以往沒有刑事犯罪紀錄，再加上前者承認錯誤及願意履行兵役責任，因此輕判被告和朋友分別入獄1年及6個月，緩刑2年。