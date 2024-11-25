香港移民後代　19歲華裔女當選美國市議員　擁學霸履歷13歲讀大專

撰文：成依華
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香港移民後代、19歲華裔女生羅美寶（Kaylee May Law）參選美國加州核桃市（Walnut City）市議員，據美媒報道，首次參選的她在多名候選人中得票排行第三，篤定當選，將宣誓成為新任議員。

在這次美國大選中，除了總統大選外，多地民眾也投票選出市長、市議員等，由於點票程序漫長及需核實，結果在近日陸續出爐，據加州傳媒San Gabriel Valley Tribune報道，羅美寶在6名候選人之中排第三，將取得核桃市的第3個市議員席位。

香港移民後代、19歲華裔女生羅美寶（Kaylee May Law）篤定當選美國加州核桃市議員（羅美寶網站）

羅美寶是香港移民後代，他的祖父羅發（Fat Law）本來在香港經營餐廳，1960年代移居美國紐約，在親戚的洗衣店工作，他之後成功在加州發展生意，開設餐廳，據羅美寶向美媒講述「祖父很高興去到美國，經營生意並實現美國夢」，在這次選舉前，她的祖父離開人世，享年92歲。

羅美寶（Kaylee May Law）2024年10月在社交網站上傳的圖片（FB@Kaylee Law for Walnut City Council 2024）
羅美寶（Kaylee May Law）2024年10月在社交網站上傳的圖片（FB@Kaylee Law for Walnut City Council 2024）

僅19歲的羅美寶已經擁有亮麗的履歷，她自13歲入讀社區大學聖安東尼山學院（Mt. San Antonio College），在16歲取得3個副學士學位（Associate degrees），分別是政治科學、歷史與文學，然後她再入讀大峽谷大學（Grand Canyon University），主修法律研究，17歲取得政府學士學位，並在之後到約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）就讀碩士，取得碩士學位。

羅美寶（Kaylee May Law）2024年10月在社交網站上傳的圖片（FB@Kaylee Law for Walnut City Council 2024）

據羅美寶指，她的競選方法就是傳統的逐家逐戶敲門拉票，當未有人應門，她會在門上留下拉票掛牌，而不是普通的傳單，她稱大約到訪4500至5000戶。

羅美寶（Kaylee May Law）2024年10月在社交網站上傳的圖片（FB@Kaylee Law for Walnut City Council 2024）
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