特朗普提名任副國安顧問　華裔黃之瀚與香港有淵源對華強硬懂粵語

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月22日公布更多國家安全團隊任命，其中包括任命前國務院亞太副助理國務卿黃之瀚（Alex Wong）為總統助理兼白宮首席副國家安全顧問。



現年44歲的黃之瀚與香港頗有淵源，妻子是台裔二代。他1980年在美國紐約出生，由於父母早年由廣東移居香港，之後再移民到美國，他也懂得聽廣東話。

由於黃之瀚曾批評前總統奧巴馬（Barack Obama）對中國大陸政策軟弱，他被指對華立場強硬。

候任國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）在X指：「黃之瀚在特朗普第一個任期內取得成果，他幫助（特朗普）與金正恩進行歷史性的峰會談判，穩定了關係。」

沃爾茲還說：「他將在幫助確保美國安全方面發揮重要作用！」

特朗普則在聲明中表示，黃之瀚在上屆特朗普政府任內協調安排他與朝鮮領袖金正恩的峰會，領導國務院落實自由開放的印太戰略。