李顯龍訪蘇州晤何立峰　形容中新蘇州工業園區成為借鑑

新加坡國務資政李顯龍表示，中新蘇州工業園區取得成功，它成為有益的借鑑、遠近聞名，吸引中國乃至世界各地訪客都來到蘇州參訪。



在中國訪問的李顯龍11月25日在江蘇省蘇州市與中國國務院副總理何立峰會面時，對中新蘇州工業園區做出上述評價。

何立峰在開場中問候李顯龍，並對他首次以國務資政身份到中國訪問表示歡迎。

何立峰說，30年很快就過去了，蘇州工業園區也發生翻天覆地的變化，已經累計了「三個萬」。一個「萬」是30年累計交稅1萬多億元人民幣，第二個「萬」是累計固定資產投資超過1萬億元人民幣，第三個「萬」是累計進出口超過1萬5400億美元。

李顯龍卸任新加坡總理，交由黃循財（右）接任，自己則成為國務資政。（Reuters）

他說，「三個萬」的數字後面，表明了整個蘇州工業園區在經濟指標上，發生了巨大的變化。

何立峰指出，更重要的是，通過蘇州工業園區的建設，豎起了一個中國對外開放的標杆。

他形容，蘇州工業園區是「整個中國改革開放的一個縮影」。

他說，蘇州工業園區帶動了整個中國改革和開放的進程，相信將繼續帶動中國各地進一步深化改革，擴大開放，它的意義遠遠超出中新蘇州工業園區本身，所以今天參與紀念蘇州工業園區30周年慶祝活動，「是非常有意義的」。

何立峰也積極評價，李顯龍為蘇州工業園區傾注了大量心血，付出大量努力，推動新加坡和蘇州、中國解決一個個難題，才有了今天的局面。

李顯龍在開場白中，感謝何立峰熱情洋溢的歡迎，並表示非常高興再次來到蘇州。

他上一次訪問蘇州是在2010年，並說蘇州工業園區的價值一直是超越工業園區本身。它作為一個城鎮取得成功固然重要，但其目標還在於成為一個樣板，展示中國如何能發展經濟管理軟件、城市發展軟件、招商引資軟件，並使之適應中國的環境，為全中國的城鎮和特別開發區提供一個範例。

李顯龍表示，他可以自信地說，中新蘇州工業園區取得成功，它成為有益的借鑑，名聲遠近聞名，吸引中國各地乃至世界各地的訪客來到蘇州參訪。

在蘇州工業園區慶祝30周年之際，李顯龍說，新中雙方共同制定了一個10年計劃，推動在園區的合作及園區的進一步發展，並期待園區在當前形勢與中國經濟處於先進發展的階段，發揮有益作用。

本文獲《聯合早報》授權轉載

