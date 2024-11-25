小特朗普取代伊萬卡成家族顧問　替父親挑選爭議內閣人選

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）長子小特朗普（Donald Trump Jr）在為父親組建新內閣一事上扮演重要角色，已取代妹妹伊萬卡（Ivanka Trump），成為家族最有影響力的顧問，為父親挑選忠誠的內閣人選，但部份人選也爆出爭議。



路透社11月24日報道，在父親組建美國現代史上最有爭議的內閣時，小特朗普崛起為過渡期間最具影響力的特朗普家族成員。他被指提拔缺乏經驗但忠於特朗普的人選到政府高層。

2024年11月19日，美國德州，圖為特朗普出席星艦第六次試射儀式。（Reuters）

特朗普的金主、政治盟友與朋友等消息人士指，特朗普這次非常依賴長子提供政治建議。小特朗普建議過支持萬斯（JD Vance）參選副總統、阻止前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）入閣。據報道，小特朗普將進入白宮，但不太可能參與日常審議工作。

除了確保內閣人選忠於父親，他通常會尋求反建制人士作為人選，比如是支持保護主義經濟政策、減少軍事干預和海外援助的人。

2015年7月30日，蘇格蘭艾爾（Ayr），時為共和黨總統候選人的特朗普（Donald Trump）帶著女兒伊萬卡（Ivanka Trump）參觀自己在蘇格蘭的高爾夫球場。（Getty Images）

他挑選的爭議人選還包括，將分別提名為衛生部長和情報總監的小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）與加伯德（Tulsi Gabbard）。小羅伯特甘迺迪曾散布有關疫苗的錯誤訊息；加伯德則發表俄羅斯攻打烏克蘭有正當理由等言論。

小特朗普實際上是接過妹妹的交椅。特朗普第一任期時，女兒伊萬卡（Ivanka Trump）夫婦曾擔任他的顧問；但父親2020年敗選後，接着陷入多宗官司，女兒女婿就淡出政壇。