特朗普班底｜前幕僚Brooke Rollins獲提名任農業部長

英國媒體報道，美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布提名前幕僚，美國優先政策研究所（America First Policy Institute）主席Brooke Rollins出任農業部長。



路透社11月24日報道，特朗普發聲明宣布提名Brooke Rollins擔任農業部長。

特朗普在一份聲明中表示：「作為我們的下一任農業部長，Brooke Rollins將引領大家致力保護美國農民，因為他們才是我們國家真正的支柱。」

2022年7月26日，美國前總統特朗普（Donald Trump）與美國優先政策研究所（America First Policy Institute）行政總裁兼主席及美國國內政策委員會前總監Brooke Rollins在華盛頓舉行的美國優先政策研究所峰會上發言。（Reuters）

如果獲得參議院批准，Brooke Rollins將領導一個擁有10萬人的政府部門，在全​​國每個縣都設有辦事處，其職責包括農場和營養計劃、林木業、家庭和農場貸款、食品安全、鄉郊發展、農業研究及貿易等。 2024年的部門預算為4372億美元（3.4萬億港元）。

特朗普在聲明中指：「Brooke Rollins在支持美國農民、捍衛美國糧食自給自足和振興美國小鎮農業方面的堅持都是首屈一指的。」

2024年10月27日，美國優先政策研究所（America First Policy Institute）主席及行政總裁Brooke Rollins在紐約麥迪遜廣場花園出席，支持前總統及共和黨候選人特朗普的競選集會上發表講話。（Reuters）

美國優先政策研究所是一個右傾的智庫，其職員與特朗普的競選團隊密切合作，協助他快將上任的政府制定政策。Brooke Rollins在特朗普首個總統任期內擔任國內政策委員會（Domestic Policy Council）總監。