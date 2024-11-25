打破美國傳統　特朗普保密過渡團隊金主身份　未限制捐款數額

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）打破慣例，未同意公布向他的過渡團隊提供捐款者的名單，也沒有對捐款數額進行限制。



《紐約時報》11月24日報道，特朗普對資助過渡團隊的金主身份進行保密，這一做法打破了傳統，可能使外界無法知道有哪些利益集團、企業或富豪，正在幫助特朗普開啟他的第二總統任期。

特朗普迄今拒絕與拜登政府簽署一項名為「諒解備忘錄」的協議，這項協議對總統過渡團隊籌集資金實施嚴格限制，是換取最高720萬美元（約5602.8萬港元）過渡專項聯邦資金的規定。通過規避此協議，特朗普可以從身份不明的捐款者那裏籌到無限量的資金，以支付接管政府準備工作所需要的員工、出差旅行和辦公室費用。

2024年11月19日，美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）和參議員哈格蒂（Bill Hagerty，左）一起在德州觀看SpaceX「星艦」第6次試飛。（Reuters）

特朗普過渡團隊多次表示計劃與拜登政府簽署「諒解備忘錄」，但在9月和10月均錯過簽署期限，自總統選舉結束至今，沒有跡象顯示雙方在這方面有任何進展。

報道指特朗普是首個繞過捐款規定的候任總統，這引起了道德專家的警惕。

那些想要討好新政府的人現在有機會直接向候任總統捐款，並確保他們的身份或潛在利益衝突永遠不會在公共領域洩露。

而且與總統競選捐款不同的是，外國人是可以向美國總統過渡團隊捐款的。

2024年7月18日，世界摔角娛樂公司（WWE）前行政總裁麥克馬洪（Linda McMahon）在共和黨全國代表大會（RNC）於威斯康星州舉行的論壇上發表講話。（Reuters）

研究美國總統過渡的約翰·傑伊刑事司法學院（John Jay College of Criminal Justice）公共政策教授布朗（Heath Brown）說：「不披露捐款數額，就不清楚每名捐款者捐了多少錢、什麼人捐款、這些人能得到什麼回報。」

布朗說：「在這一領域，絕大多數美國人的看法都會一致，他們要知道這筆費用由誰買單。」

圖為2024年10月27日，建達公司 (Cantor Fitzgerald)董事長兼行政總裁盧特尼克（Howard Lutnick）在美國前總統特朗普集會上造勢。（Reuters）

特朗普的過渡團隊由麥克馬洪（Linda McMaho）和盧特尼克（Howard Lutnick）領導，兩人上周分別獲特朗普提名出任教育部長和商務部長。

根據美國一項名為《總統過渡法》的聯邦法律，白宮有義務向總統候選人提供「諒解備忘錄」協議，白宮表示已做好準備協助特朗普過渡團隊，確保權力平穩交接。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

