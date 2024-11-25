菲律賓總統揚言回擊副總統暗殺計劃　誓言維護法治、與威脅者戰鬥

菲律賓副總統、前總統杜特爾特女兒薩拉（Sara Duterte）與總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）之間的衝突愈演愈烈。薩拉日前在記者會上表示，若自己遇害，將派人暗殺現總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）。小馬可斯11月25日在對全國的錄影聲明中不點名抨擊其言論為「犯罪企圖」，稱將與威脅其性命的人戰鬥。



小馬可斯在聲明中宣誓要維護法治，稱這樣的犯罪企圖不應該被忽視：「我們在前幾天聽到的聲明令人不安，有人肆意辱罵並威脅要殺死我們中的一些人，我將與他們戰鬥。」他還反問：「如果策劃暗殺總統都那麼容易，那普通公民又何嘗不是如此？」

副總統辦公室尚未對此做出回應。

2022年6月30日，菲律賓當選副總統薩拉（Sara Duterte）在馬尼拉舉行的就職典禮上與當選總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）合影。（Reuters）

薩拉於22日凌晨臨時召開網絡記者會，稱自己已成為暗殺目標，萬一她遇害，其安全團隊成員就會刺殺小馬可斯、第一夫人麗莎（Liza Araneta-Marcos）、國會眾議院議長羅穆亞爾德斯（Martin Romualdez）。此番言論引起軒然大波，總統安全司令部隨即與執法部門加強小馬可斯等人的保安，國家警察局長則宣佈展開調查。

小馬可斯與薩拉雖在2022年的大選中聯手並以巨大優勢獲勝，但雙方一直存在政策分歧，二人及其背後兩個勢力龐大的家族衝突不斷加劇。今年6月薩拉辭去內閣職務後，聯盟宣告瓦解，雙方的衝突進一步升級。

近幾個月，眾議院在擬議的2025年預算中將副總統辦公室的資金削減近三分之二，同時針對莎拉涉嫌挪用公款展開調查，惟薩拉多次缺席調查程序。國會眾議院上週以妨礙對副總統涉嫌濫用公款的調查為由，要求將薩拉的幕僚長送監。

此外，國會還在不久前就前總統杜特爾特任內的「毒品戰爭」展開調查，而小馬可斯本月更首次表明將配合對杜特爾特的國際逮捕行動，令雙方爭鬥白熱化。