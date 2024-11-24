菲律賓警覺副總統「殺總統」計劃　警方調查國安嚴陣

自菲律賓副總統薩拉（Sara Duterte）11月23日表示，自己倘遇不測將派人暗殺現總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）後，總統府通訊辦公室當日發聲明，指示總統府衛隊採取「適當行動」回應，警方24日指已採取行動介入調查。



薩拉當時在視像記者會上指，已交代一名殺手，在她被人被刺殺後就去追殺小馬可斯，還兩度強調不是在開玩笑。

她此番言論引起軒然大波，當局警覺並加強對小馬可斯的安保。國家安全顧問阿諾（Eduardo Ano）表示，任何對總統的生命威脅都將被視為國安問題，還誓言徹查事件。菲律賓警察總長強調，任何對總統的直接或間接威脅，都必須以最緊急的程序解決。

2022年6月30日，菲律賓當選副總統薩拉（Sara Duterte）在馬尼拉舉行的就職典禮上與當選總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）合影。（Reuters）

薩拉是菲律賓前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）的女兒，她與小馬可斯的家族，是當地最有權勢的兩個政治家族，雙方在打擊毒品等問題上存在分歧。薩拉還在10月18日批評小馬可斯讓國家走在「通往地獄的道路上」，直言自己還出現「砍下他的頭」的想法。