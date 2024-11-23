菲律賓副總統稱倘遇不測「將暗殺小馬可斯」　總統衛隊增保安應對

撰文：劉耀洋
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菲律賓副總統薩拉（Sara Duterte）11月23日表示，如果她遭遇任何不測，她將派人暗殺總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）。菲律賓總統府通訊辦公室其後發聲明，已指示總統府衛隊立即採取「適當行動」，以回應針對小馬可斯的人身安全威脅。

路透社23日報道，稍早時候薩拉須連夜逗留在國會下議院，當時有網路評論者敦促她注意安全，並形容其正處於「敵方領土」。

2024年10月11日，菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）在萬象出席東盟峰會及相關峰會閉幕式。（Reuters）

薩拉（Sara Duterte）同日在視像記者會上稱，她已交待一名殺手，如果她本人被刺殺，就去追殺小馬可斯、第一夫人麗莎（Liza Araneta-Marcos）和眾議院議長羅穆亞爾德斯（Martin Romualdez），更兩度強調她不是在開玩笑。

總統通訊辦公室發聲明回應稱，針對總統的人身威脅不容輕忽，尤其是相關威脅是在公開場合明確揭露，並強調他們已指示總統府衛隊採取適當行動。

2022年6月30日，菲律賓當選副總統薩拉（Sara Duterte）在馬尼拉舉行的就職典禮上與當選總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）合影。（Reuters）

菲律賓兩大政治家族矛盾愈演愈烈，薩拉10月18日已曾在記者會中嚴詞抨擊小馬可斯稱他讓國家走在「通往地獄的道路上」，更一度指自己因受不了小馬可斯，出現「砍下他的頭」的想法。

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