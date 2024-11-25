泰國佛寺擺放41具棺材　警介入調查　僧侶：用屍體練習冥想

泰國北部披集府（Phichit Province）一座佛寺內發現41具裝有屍體的棺材，引來警方注意及調查，據警方指，佛寺有遺體捐贈證明。住持表示這些屍體是「用來練習冥想的」。



泰媒 AMARINTV 報道，警方23日在披集府佛教寺院Pa Nakhon Chaibovorn 內的15個佛亭共發現41具被裝在棺材裏的屍體。這些屍體都附有死亡證明和遺體捐贈證明，警方目前尚未提出任何指控，正與死者家屬聯繫，以確認屍體是自願捐出，而非被盜竊。

泰國警方在發現41具屍體的寺廟內發現一個巨大水池，設有圍欄，內有600多隻鱷魚。（YouTube/ @AMARINTVHD）

寺院內還有一個設有圍欄的巨大水池，內有600多隻鱷魚，進入寺廟的信眾及冥想者無法靠近該鱷魚池，只能在圍欄外冥想練習。

寺廟住持 Phra Ajarn Saifon Phandito 表示，他開發以屍體練習冥想的方式，即讓修行者在擺放棺材和屍體的亭子下冥想。獨特的修行方式吸引不少僧侶前來學習。

棺材上展示死者生前信息。（YouTube/ @AMARINTVHD）

早在20日，警方在披集府附近的甘烹碧府（Kamphaeng Phet Province）的一間寺廟也發現12具遺體。披集府警方表示，他們正與其他地區的執法部門合作，以調查這種做法的普遍程度。