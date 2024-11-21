泰國「女毒王」被判死刑 8年內連環用氰化物殺害15人
撰文：聯合早報
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泰國一名女子被指控以氰化物毒死朋友，八年來以相同手法謀害14人，還偷走死者的貴重物品，她11月20日被曼谷法院判處死刑。
據報道，36歲的莎拉拉特（Sararat Rangsiwuthaporn）2023年4月和32歲的女性朋友希禮蓬（Siriporn Khanwong）到泰國中部的叻丕府（Ratchaburi）參加宗教活動。飯後，希禮蓬突然倒地身亡，而莎拉拉特只是冷眼看着朋友死去，接着搜刮希禮蓬身上的貴重物品。
事後希禮蓬的家人發現她攜帶的手機和錢包不翼而飛，警方在死者體內驗出氰化物成份，懷疑案情不單純，循線深入調查才將莎拉拉特的惡行公諸於眾。
氰化物（cyanide）是一種劇毒。泰國警方說，在希禮蓬遇害前，已經有14個人被莎拉拉特用氰化物毒殺，最早可以追溯到2015年。
警方還說，莎拉拉特賭博成癮，會向朋友借錢周轉，怎料這些借錢給她的債主卻成為毒殺目標。莎拉拉特毒死這些人之後，就會把死者身上的值錢物品洗劫一空。
目前法院還未審理這起氰化物連環謀殺案的其他14起案件，莎拉拉特有可能會提出上訴。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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