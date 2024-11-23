泰國環球小姐獲女總理接見　一身素雅穿搭避搶鋒頭被讚「識做人」

摘下2024環球小姐季軍的泰國小姐莊斯麗（Suchata Chuangsri），11月22日獲女總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）接見，眼尖媒體發現，一身黑衣的莊斯麗只戴上后冠與小巧耳環和戒指，低調素雅，似乎不願與女總理搶風頭，而兩人身高差近30厘米，同框畫面吸睛。



《泰聯社》報道，21歲的莊斯麗日前代表泰國，參加在墨西哥舉行的第73屆環球小姐選美比賽，摘下季軍，21日她回到泰國時，受到大批民眾歡迎。她在機場發表聲明指出，「我相信，在這之後，泰國的所有美女都會有一個她們想傳遞的故事，並在她們擅長的各個領域，繼續幫助社會。」

當天莊斯麗身穿一襲黑色褲裝，盡顯窈窕身材，但她除了戴上季軍后冠以及小巧的耳環和戒指，其他例如項鏈、手鐲都沒戴，相當低調。（X@ThaiEnquirer）

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現年38歲的泰國女總理佩通坦22日會見莊斯麗，眼尖媒體發現，當天莊斯麗身穿一襲黑色褲裝，盡顯窈窕身材，但她除了戴上季軍后冠以及小巧的耳環和戒指，其他例如項鏈、手鐲都沒戴，相當低調，似乎不願與佩通坦搶風頭，很懂「人情世故」。佩通坦則身穿藍色裙裝，搭配同色系的高跟鞋，還配戴耳飾、手錶、手鐲等，貴氣逼人。

佩通坦則身穿藍色裙裝，搭配同色系的高跟鞋，還配戴耳飾、手錶、手鐲等，貴氣逼人。（X@ThaiEnquirer）

而在拍照時，嬌小的佩通坦站在約180厘米的莊斯麗身旁，兩人雖身高相差近30厘米，但報導稱，氣質與氣場兩人「勢均力敵、不分上下」。

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