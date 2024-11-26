DHL貨機立陶宛墜毀　德國外長促徹查襲擊可能性

德國速遞公司DHL的一架波音貨機，11月25日在立陶宛的住宅區墜毀，造成機上一人死亡、三人受傷。德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）25日發聲明，促立陶宛及西班牙徹查事件，質疑純屬意外抑或涉及襲擊。她強調，目前正值動盪時代，不能排除與近期波羅的海電纜被切斷等事件相關，必須查明真相。



立陶宛國安部門主管Darius Jauniskis表示，不能否定恐怖襲擊的可能性，但到目前為止，沒有跡象顯示存在破壞行為。國防部長Laurynas Kasciunas則稱，調查或需大約一星才能確定原因。立陶宛總理希莫尼特（Ingrida Simonyte）則呼籲各界，事件調查期間「不要急於下結論」。

路透社報道，德國當局正調查今年數宗涉及DHL包裹的案件，稱在萊比錫倉庫的包裹中，發現藏有燃燒裝置並因此引發火災。此外，德國當局也將調查今次墜機事故。

另外，《馬爾他時報》（Times of Malta）報道，立陶宛此前查獲運往外國的貨件藏有燃燒裝置。根據波蘭和立陶宛媒體報道，當中包括植入易燃物質的電動按摩器，英國、德國均曾發現，官員將矛頭指向俄羅斯。

DHL聲明表示，該架從德國萊比錫起飛的貨機，在距離立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）機場約一公里處迫降，墜機原因仍不清楚。

據Flightradar24顯示，出事貨機屬波音737-400，由西班牙航空公司Swiftair執飛，於當地清晨約5時28分墜毀。立陶宛當局稱，事件造成機上一名西班牙公民死亡，另外三名傷者分別為西班牙、德國公民和立陶宛公民。