至芬蘭海底電纜受損中斷　德國防長：蓄意破壞

撰文：蕭通 洪怡霖
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芬蘭國營電訊公司Cinia表示連接芬蘭和德國的海底光纖通訊電纜因故障已停止運作後，德國防長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）11月19日表示，波羅的海兩條海底光纖通訊電纜的損壞必須被視為破壞行為，儘管目前尚不清楚誰應負起責任。

根據路透社，皮斯托里烏斯19日在布魯塞爾與歐盟國防部長舉行會議之前表示：「沒有人相信這些電纜是意外被切斷。我也不想相信這些電纜是錨意外造成電纜損壞的說法。」

皮斯托里烏斯指：「因此，我們必須在不知道具體是誰的情況下聲明，這是一次『混合』行動。而且我們還必須在還不知道的情況下假設這是破壞行為。」

Cinia表示，C-Lion1穿越波羅的海的電纜全長1,200公里，由從芬蘭首都赫爾辛基（Helsinki）連接到德國羅斯托克（Rostock)。電纜在格林威治標準時間約0200後發生故障。

Cinia行政總裁Ari-JussiKnaapila表示，儘管尚未實際進制檢查，但突然中斷運作意味電纜是遭外力破壞。

Ari-JussiKnaapila稱，損壞位置已知在瑞典Oland island南端附近，估計需要5到15天才能修復。Cinia正在與當局合作調查事件。

2023年波羅的海也有一條海底天然氣管道，以及幾條海底電訊電纜嚴重受損，芬蘭警方將一艘據報拖錨的中國貨船列為主嫌。

2022年，波羅的海連接俄羅斯和德國的北溪天然氣管道爆炸，德國仍在調查。

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