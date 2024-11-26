特朗普：上任第一日加中國貨關稅10%！墨西哥加拿大更慘，加25%

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月25日宣布，上任後首天隨即向中國貨品加徵10%關稅；同時亦會向所有墨西哥及加拿大貨品徵收25%關稅。



路透社報道，特朗普在自己的社交平台留言，稱他在1月20日上台後會簽署多項行政命令，包括將所有來自墨西哥及加拿大的產品徵收25%關稅。

特朗普表示，直到加拿大及墨西哥打擊包括芬太尼（fentanyl）在內的毒品，以及非法移民問題前，關稅會一直維持。

2024年11月19日，美國德州，圖為特朗普出席星艦第六次試射儀式。（Reuters）

他亦批評中國沒有採取強硬行動阻止違禁藥物由墨西哥流入美國，因此決定向中國出口到美國的貨品加徵額外10%關稅。

特朗普曾承諾撤銷中國的最惠貿易國待遇，並向中國出口貨品徵收超過60%關稅，比他首個任期時的措施高得多。

中國駐華盛頓大使館回應報道指，中方認為中美經濟及貿易合作是互惠互利，重申沒有人可以在貿易或關稅戰中獲勝，而駐澳洲總領事肖千26日在坎培拉被問到有關問題時，稱美國對中國及其他國家的貿易政策將會影響雙邊關係。

加拿大副總理其後發表聲明，稱加方優先處理接連美國邊界的安全及完整，又認為現時的美加關係是平衡和互利，特別是對美國勞工而言更甚。不過聲明沒提到特朗普的新一輪關稅威脅；有消息人士透露，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）曾在25日晚上通話，討論貿易及邊境安全，雙方有良好討論，並同意保持接觸。