特朗普涉推翻大選案獲法官撤銷 檢察官同時放棄機密文件案上訴

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）遭聯邦起訴的企圖推翻2020年大選結果案，在檢方11月25日向法官要求撤銷起訴後，已隨即獲承審此案的法官丘特坎（Tanya Chutkan）批准。與司法部特別檢察官史密斯（Jack Smith）合作的檢察官表示，根據司法部的長期政策，在任總統不應被刑事起訴，因此要求在特朗普明年1月20日就職前駁回全案。與此同時，史密斯方面亦放棄就非法保留機密文件案提出上訴。



圖為司法部特別檢察官史密斯（Jack Smith）。（Getty Images/資料圖片）

檢察官向法庭要求撤銷起訴的文件強調，此並非為被告提供好處，又或基於被告的勢力。特朗普發言人Steven Cheung 形容，新發展為「法治的重大勝利」。

路透社報道，司法部相關內部政策可追溯到20世紀70年代，當局認為對現任總統進行刑事起訴，會削弱其履行職責的能力，並違反美國憲法。

圖為2021年1月6日，美國國會騷亂期間，警方發射催淚彈嘗試驅散示威者。（Samuel Corum/Getty Images）

特朗普企圖推翻大選結果案，是在特別檢察官史密斯領導下調查，質疑特朗普在上屆總統大選落敗後，為保住權力而試圖推翻大選結果，並最終導致2021年1月6日的國會騷亂。特朗普去年8月遭起訴4項聯邦罪名，包括串謀欺騙國家、串謀妨礙政府程序等，他全部拒絕認罪。

另外，特朗普被指離任總統時不當帶走機密文件，亦遭史密斯提告。不過，佛羅里達州聯邦地區法官坎農（Aileen Cannon）於7月15日裁定，司法部任命史密斯為特別檢察官屬違法，因此無權提起訴訟。坎農是特朗普執政期間提名的法官，檢方一直尋求對此裁定上訴。

特朗普至今被控4宗刑事案件，另兩宗分別為紐約州的掩口費案，以及佐治亞州的干預大選案。其中，他在掩口費案已被判34項罪名成立，但法官日前裁定，判刑將無限期延後。