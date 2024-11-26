麥康奈爾稱卸任為「解脱」　會優先考慮外交和參議院獨立

美國任職時間最長的參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）將在明年卸下參議院共和黨領袖的職務，他已表明，在新一屆國會，他會把外交政策和參議院的獨立自主權放在首位。



《紐約時報》報道，時任參議院共和黨黨鞭圖恩（John Thune）11月13日獲共和黨參議員推選為第119屆參議院多數黨領袖。82歲的麥康奈爾說，卸下黨領袖職務後，他計劃發揮自己的影響力。

2024年11月19日，下任參議院多數派領袖圖恩（右）在麥康奈爾（左）旁發言。（Reuters）

在特朗普（Donald Trump，又譯川普）的首個總統任期擔任參議院多數黨領袖的麥康奈爾，在協助推動特朗普的議程方面發揮了關鍵作用。但麥康奈爾這回似乎準備採取相反立場，選擇關注一些可能與特朗普意見相左的政策和人事安排。

報道稱，麥康奈爾向同僚表示，卸下共和黨領袖職務令他感到「解脫」。他將優先考慮外交政策和參議院的獨立性，在這兩方面他強烈反對特朗普的立場。

麥康奈爾已對特朗普提名的一些最具爭議的內閣人選表示質疑，但拒絕透露他將在提名表決中投票給誰。上週，他指深陷性醜聞的前眾議員蓋茨（Matt Gaetz）放棄司法部長的提名是正確決定。

美國候任總統特朗普表示，第二任期上他要對進口商品大幅徵收關稅。（Reuters）

另外，麥康奈爾9月24日對媒體講話時，向當選總統特朗普要對進口產品徵收高額關稅的計劃潑冷水。

麥康奈爾說：「我不喜歡關稅。關稅會提高美國消費價格。我是一個更支援自由貿易的共和黨人，我還記得我們靠出口創造了大量就業機會。所以，我不喜歡關稅。」

特朗普11月25日在社交平台宣布，他上任後將向中國商品額外徵收10%關稅，並向所有從墨西哥和加拿大進入美國的產品徵收25%關稅。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

