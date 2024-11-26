富士山單日來回攀登亂象增　 山梨縣擬提高通行費至每人3000日圓

日媒11月25日稱，山梨縣政府當日提案，預計將2024年夏天推出的每人2000日圓通行費，提高到3000日圓，以減少富士山「單日來回攀登」造成的擁擠和危險現象。



日本時事通信社（Jiji Press）25日報道，該計劃是將通行費與每人1000日圓的自願繳交的保護合作費合併。當地政府已提出三種方案，分別是每人3000日圓、4000日圓和5000日圓，短期內將與當地相關人士進行討論。

報道稱，未來收取的通行費，將用於支付安全事項及其相關的人事費用。然而有官員表示，合併強制的通行費與自願繳交的保護合作費非常「複雜且難以理解」。

2015年7月2日，日本山梨縣富士吉田市，一名登山者沿著富士山的小徑下山。（Getty）

另外日本靜岡縣政府21日也提出方案，在當地一側3處登山口實施夜間通行管制以及向登山者徵收3000至5000日圓「進山管理費」，作為防止包括通宵登頂在內危險行為和保護環境的措施。