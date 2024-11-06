日本富士山頂終降雪　創130年最遲記錄　與全球變暖有關

日本最高峰富士山往年10月初就已早早形成雪冠，但今年10月遲遲沒有觀測到，創下近130年有記錄以來的最晚紀錄，但在11月6日，日本靜岡縣富士市政府表示，早上有市民拍攝到富士山雪冠的相片。



法媒報道，由於當地監測站附近多雲的緣故，每年都會比較相同地點天氣狀況的日本氣象廳（JMA），尚未正式宣布富士山初冠雪創下最遲報到的新紀錄。

隨着天氣放晴，日本中部靜岡地區富士市政府在社群平台X發文指出，6日早上有市民從市政府遠眺富士山，拍到山頂附近有一層薄薄的積雪的相片。

政府還表示，可以在市政廳通過攝像頭觀賞富士山的即時影像。

富士山雪冠平均在每年的10月2日開始成形。2023年10月5日，駐山梨縣甲府市的政府氣象學家首次觀測到富士山的雪冠。

2024年11月6日，富士山頂峰觀測到有積雪形成，今年比過去130年形成得都晚，創下了新的記錄。（Reuters）

自1894年開始有記錄數據以來，2024年是富士山降雪時間最晚報到的一年，打破1955年和2016年同樣在10月26日降雪創下的最遲紀錄。

據報道，氣象廳甲府辦事處一名官員說，當地仍是多雲，因此無法宣布這項新紀錄，但他們希望今天稍晚天氣會放晴。由於今天氣溫較低，山上積雪可能會暫時維持不變。

官員還透露，富士山雪冠形成變晚的原因之一，包括全球氣候變暖：「今年富士山山頂的10月溫度比平均溫度來得高」。