美國P-8A巡邏機再飛越台海　解放軍：將全程跟進警戒

路透社報道，美軍11月26日表示，一架P-8A「海神」（Poseidon）巡邏機飛越台灣海峽。解放軍東部戰區發言人表示，將組織海空戰力全程跟監警戒。



美國第七艦隊在聲明中表示：「美國根據國際法在台灣海峽開展行動，維護了所有國家的航行權利和自由。」

東部戰區空軍新聞發言人曹駿大校同日表示，美軍公開炒作。中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力對美機過航行動全程跟監警戒，有效應對處置。美有關言論曲解法理、混淆視聽，誤導國際認知。中方正告美方停止歪曲炒作，共同維護地區和平穩定。

圖片來源：美國第七艦隊網站

中國外交部發言人毛寧25日在例行記者會上表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題是中國內政，維護台海和平穩定的關鍵在於堅持一個中國原則。中方堅決反對有關國家以台灣問題為藉口，強化地區軍事部署，挑動緊張對抗，破壞地區和平穩定。

解放軍發言人亦曾在9月17日表示，美國一架P-8A巡邏機飛過台灣海峽。