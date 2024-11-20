台灣第一人　李安獲「日本藝術諾貝爾」：既驕傲又無比感激

有日本「藝術諾貝爾獎」之稱的高松宮殿下紀念世界文化獎（簡稱高松宮獎）11月19日頒獎，台灣導演李安18日在東京舉行的第35屆5位得獎人記者會上表示，身為台灣第一人感到驕傲又感激。19日頒獎典禮上，日本前首相岸田文雄強調，嚴峻時代要相信藝術力量。



由日本美術協會主辦的高松宮獎，18日在東京大倉酒店舉辦記者會，19日舉辦頒獎典禮，由於常陸宮正仁親王因病缺席，由王妃華子代為頒獎。

導演李安以電影《斷背山》和《少年Pi的奇幻漂流》，兩度獲得奧斯卡最佳導演獎，被選為本屆高松宮獎戲劇與影像領域的得獎人。

台灣導演李安2024年獲得日本高松宮殿下紀念世界文化賞。圖為2019年10月21日，李安出席電影《雙子任務》台北新聞發布會。（Reuters）

李安在記者會上表示，日本電影對全世界，尤其是亞洲一直有著深遠的文化影響，他也不例外。作為第一位來自台灣的得獎者，他感到既驕傲又無比感激。

19日頒獎典禮上，岸田文雄致詞強調，當今全球局勢正處在嚴峻的時代，更需要相信文化藝術的意義與力量，那是國際社會和平穩定的基石。

日本首相岸田文雄2024年6月21日在首相辦公室出席記者會。（Reuters）

本屆的得獎人選由國際顧問團推薦，成員包括美國前國務卿希拉里（Hillary Clinton）、意大利前總理蘭貝托迪尼（Lamberto Dini）等。

1988年，日本美術協會為紀念成立100週年，創立了高松宮獎，表揚在繪畫、雕塑、建築、音樂、戲劇與影像5個領域的世界級藝術家，頒予每人獎牌及1500萬日圓獎金（約75萬港元）。