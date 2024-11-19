印度神童言中特朗普當選再惹關注 預言台灣2025將面臨這兩大危機
撰文：中天新聞網
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知名印度占星師阿南德近日接受吠陀占星專家李靜唯專訪時，提醒台灣民眾2025年需特別注意地震與詐騙風險。
他指出，儘管不會如部分日本專家所預測的「南海超級大地震」般嚴重，但可能出現如2004年或2011年規模的地震，尤其2025年8月前更需提高警覺。
印度神童點名叫人小心台灣靈性行業詐騙 宣布將推出中文課程（點圖放大看訪談內容重點）：
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同時，他強調需留意天然災害和地緣政治的潛在威脅。
此外，阿南德提到，2025年因土星與羅睺合相，心靈詐騙案件可能更加猖獗。
他呼籲民眾在選擇靈性導師時需謹慎，避免接觸傲慢或言行不一的虛偽人物，並提醒：
靈性應保持純粹，不應被商業化。
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專訪中，他再次強調占星學結合天文學與靈性的本質，目的是幫助人們超越物質層面的問題。
他認為真正的靈性導師應具備慈悲心，以佛陀為典範，並讚揚李靜唯老師的啟發性提問。
他最後宣布，將推出中文課程，讓華人更深入了解印度占星學。
阿南德曾準確預測2019年新冠疫情及2024年美國大選結果，這次提醒民眾警惕但不必過度恐慌。
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