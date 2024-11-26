菲律賓副總統威嚇殺死小馬可斯遭傳召 司法部：暗殺案「主謀」

菲律賓司法部11月25日將副總統薩拉（Sara Duterte）列為企圖暗殺總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr）的主謀，並向她發出傳票，要求她在五天內作出回應。



司法部副部長安德烈斯（Jesse Andres）25日在記者會上說：「政府正在採取行動保護我們合法選出來的總統。」

「自認是主謀的人宣稱預謀刺殺總統，現在將面對法律後果……副總統不能豁免起訴。她可以成為任何刑事或行政案件的被告。」

安德烈斯也說，當局已開始搜捕薩拉聲稱僱用的刺客。

薩拉過後告訴記者，她打算對傳票作出回應。「我很樂意回答他們想問的問題，但他們也必須回答我的問題……我收到傳票後才來談。」

2022年6月30日，菲律賓當選副總統薩拉（Sara Duterte）在馬尼拉舉行的就職典禮上與當選總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）合影。（Reuters）

小馬可斯：暗殺威脅是犯罪 將維護法紀作出反擊

小馬可斯25日早上首次就薩拉的暗殺威脅公開置評。他在預錄的視頻講話中形容薩拉的暗殺威脅「令人不安」，並指這種威脅是犯罪行為，他將維護法紀和作出「反擊」。

他沒有點名薩拉，但措辭強硬地說：「如果可以如此輕易地計劃殺害總統，那普通公民是否就更不用說了？不能讓這些犯罪威脅得逞。我將作出反擊。」

薩拉26日對自己的暗殺威脅放軟姿態，聲稱她的談話遭人惡意斷章取義。

她23日凌晨放話已安排殺手行刺小馬可斯後，當天下午就轉口說自己不是在威脅小馬可斯，因為「想和說與實際去做是兩回事」。

2024年7月22日，菲律賓馬尼拉，總統小馬可斯發表國情咨文。（Reuters）

薩拉23日凌晨在線上記者會稱，已指示一名殺手，一旦她遭人刺殺，就去暗殺小馬可斯、第一夫人麗莎及眾議院議長羅穆爾德斯。她當時還兩次重複「這不是開玩笑」。

小馬可斯和薩拉結盟贏得2022年總統選舉上台執政，但兩人的關係很快就破裂。這不是薩拉第一次針對小馬可斯發出驚人之語。上個月，她抨擊小馬可斯「不懂得當總統」，還說要挖出小馬可斯父親、獨裁者老馬可斯的屍骨扔進大海。

薩拉這次向小馬可斯發難，是因她的幕僚長洛佩斯（Zuleika Lopez）在協助眾議院調查副總統辦公室和教育部濫用資金問題時，因被指藐視眾議院而遭扣留。

小馬可斯25日也呼籲薩拉停止她所造成的混亂局面。他說，國會完全有權行使其作為獨立機構的職能，國會的監督職能必須得到尊重，並強調整個行政部門和所有機構都不能免於國會的監督與調查。

本文獲《聯合早報》授權轉載

