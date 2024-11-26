出遊注意｜全球機票2025年料再漲　「這2地」升幅最大

美媒11月25日引述美國運通全球商務旅行集團（American Express Global Business Travel Group，Amex GBT）年度報告預測稱，2025年全球機票價格會變得更貴，尤其是澳洲和亞洲，漲幅最大多達14%。



根據彭博社，即使漲幅溫和，由於成本上升和供應鏈中斷的情況持續存在，2025年全球機票將變得更加昂貴，北美和歐洲漲幅預計為2%左右，而由於最後才解除疫情限制措施，亞洲和澳洲的經濟艙機票漲幅最大多達14%。

圖為2024年2月8日，美國精神航空（Spirit Airlines）的客機自美國拉斯維加斯（Las Vegas）起飛 。 （Reuters）

報告指，推高機票價格的主要因素包括工資上漲和人員短缺，特別是北美持續不斷的勞資糾紛以及地緣政治緊張局勢下的燃油成本。除此之外，航空公司繼續加收新附加費用，廉價航空也投資包括機場休息室、更舒適的座椅在內的昂貴額外設施。

歐洲和亞洲之間的航線可能會看到經濟艙票價上漲6.6%、商務艙上漲8.2%，這主要是由於避開俄羅斯領空、供應減少導致的成本上升，以及某些歐洲航空公司撤出中國。