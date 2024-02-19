未來機票價格恐暴漲？　新加坡2026年起徵收可持續航空燃料稅

從2026年起，新加坡消費者買機票出國時，除了機場稅和燃油附加費，也須繳付多一種稅款，就是政府新徵收的可持續航空燃料稅（SAF levy）。



新加坡是首個徵收這一稅款的國家，徵稅所得將用於支持從新加坡起飛的航班採用可持續航空燃料。



這是該國從三大方面推行的12項去碳化舉措之一，以協助新加坡航空樞紐在新冠疫情後更具競爭力和韌性，取得更可持續的發展。

為何要徵收可持續航空燃料稅？

由新加坡民航局制定的可持續航空樞紐藍圖2月19日出爐。政府規定，2026年起，從新加坡起飛的航班都必須採用更環保的可持續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel，簡稱SAF），開始的目標是力求把SAF用量提升至佔總燃油的1%；到了2030年，佔比增至3%至5%。

這是為了實現在2030年，把機場運作產生的排放量在2019年的基礎上減少 20%；到2050年，國內和國際航空業實現淨零排放（不包括樟宜東和樟宜機場第五搭客大廈）。

新加坡將於2026年起徵收新的可持續航空燃料稅，圖為樟宜機場。(Getty)

什麼是SAF？

這是一種由可再生原料製成的航空代替燃料，是航空業脫碳最關鍵的杠杆。

SAF與傳統飛機燃料安全等效，也能與傳統燃料混合，可以在不改造飛機和發動機的條件下推廣使用。

從生產到燃燒，SAF整個生命週期的碳排放，比傳統飛機燃料少80%。

推動SAF的採用對航空業去碳化至關重要，預計要在2050年實現淨零排放所需的碳減排量中，約有65%將來自SAF。

如何制定SAF稅額？

民航局將根據SAF佔比目標，以及當下預計的SAF價格，制定固定的稅額。

例如，2026年的SAF稅額，將根據要實現1%的SAF佔比目標所需的燃料量，以及預計2026年的SAF價格而定。徵稅所得將用來購買SAF，這將根據購買SAF時的實際價格計算。

即使實際SAF價格有別於早前預測，SAF稅額也不會改變。反之，當局會根據預先確定的SAF稅額和當下的SAF價格，來調整所要增加的實際燃料量。

機票會貴多少？

搭客所須繳付的稅額將視飛行距離和艙位等級而定，稅額會直接計入機票價格，就像機場稅一樣。

根據目前的估算，2026年航班採用1%的SAF，經濟艙搭客飛往曼谷可能須付3新元（約17港元）的SAF稅，飛往東京或付6新元（約35港元），往倫敦付16新元（約93港元）。民航局正在研究徵稅的細節，會在明年接近實施時公佈詳情。

去年全球SAF產量估計會比前年多一倍，今年料再翻倍，惟仍僅佔航空燃油需求不到1%。(Getty)

SAF供應足夠嗎？

去年12月，國際航空運輸協會（IATA）能源轉型理事赫曼特·米斯特裡在IATA全球媒體日上說，去年的全球SAF產量估計會比前年多一倍，達50萬公噸，到了今年料再翻倍，但仍僅佔航空燃油需求不到1%。

他說，即使今年的產量料增至150萬公噸，這只佔整體航空燃油需求的0.53%，也僅是再生燃料精煉廠總生產能力的6%。

即使國際煉油與石油行銷公司耐思特（Neste）去年宣佈在我國大士設立新的生產設施，但生產力仍不足以應對整體需求。

SAF供應不足，導致價格波動，目前的價格是傳統燃油的三至五倍。

中央採購模式

為進一步掌控SAF的價格，以及為航空公司和搭客提供更大的確定性，民航局將建立中央採購模式，徵稅所得將用來購買SAF。

民航局會負責管理SAF稅，以實現SAF需求的經濟規模。

其他國家也開始或計畫規定航空公司採用SAF

民航局制定SAF稅額，旨在為航空公司和搭客提供更多保障，當局也會根據稅收和SAF市價，購買相應的燃料量。

反之，其他國家如法國和挪威等推出的SAF政策，則是規定航空公司，無論SAF的市價波動多大，都得達到所定下的SAF佔比目標。

例如，法國政府規定航空公司，到了2030年，提升SAF的佔比至5%；挪威政府則設下30%的目標；英國的目標為10%，但目前僅在航空零排放（Jet Zero）戰略上發表，政府還在考慮階段。

到2030年，新加坡航空公司和酷航總燃油量的5%，將由可持續航空燃料取代。(Getty)

航空公司對採用SAF的承諾

航空業目前佔了全球碳排放量的約2%，若不採取減排行動，到2050年可能增至22%。

航空公司意識到航空業有保護地球的責任，制定各自的SAF佔比目標，大多要在2030年提升SAF的佔比至10%，包括寰宇一家（Oneworld Alliance）、法國航空—荷蘭皇家航空集團、全日空、國泰航空和日本航空。

去年11月，新航集團也宣佈，到了2030年，新加坡航空公司和酷航總燃油量的5%，將由可持續航空燃料取代；擁有14家成員航空公司的亞太航空公司協會同月也宣佈，力求到2030年，讓SAF佔成員總燃油用量的約5%。

本文獲《聯合早報》授權轉載，原題為《2026年起徵收可持續航空燃料稅 機票會貴多少？》

