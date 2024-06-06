暑假機票價格有望下跌　多名航空業高層作類似評估　飛英國最抵？

在後新冠疫情時代，機票價格這一年多來的漲幅令人瞠目結舌。



好消息是，至少對搭乘經濟艙的旅客來說，票價在今年夏季可能停止上漲，甚至有可能下跌。

在本週於杜拜舉行的航空運輸協會（IATA）年會上，多位航空業高層作出上述評估，其中有幾個人點出英國是航空旅遊需求特別疲軟的地區。（IATA官網）

【延伸閱讀】疫後廉航已唔抵搭？網民揭唔坐原因：加餐點行李後機票價錢差唔多（點圖放大閱讀）：

【延伸閱讀】疫後廉航已唔抵搭？網民揭唔坐原因：加餐點行李後機票價錢差唔多

疫後廉航已唔抵搭？網民揭唔坐原因：加餐點行李後機票價錢差唔多（01製圖）

疫後廉航已唔抵搭？網民揭唔坐原因：加餐點行李後機票價錢差唔多（01製圖）

+ 7

在本週於杜拜舉行的航空運輸協會（IATA）年會上，多位航空業高層作出上述評估，其中有幾個人點出英國是航空旅遊需求特別疲軟的地區。

他們說，歐洲各地即將舉行選舉，經濟的不確定性影響消費情緒，可能抑制人們花錢出遊的意願。

維珍航空執行長魏斯說：「在英國，尤其是經濟艙，我們觀察到相關需求沒那麼旺盛，但整體的夏季需求仍強勁，這告訴我們旅客的情況各有不同。」

【延伸閱讀】見太多旅客買特價平機票後出事 旅遊達人教瘋搶前必先注意這些（點圖放大閱讀）：

【延伸閱讀】見太多旅客買特價平機票後出事 旅遊達人教瘋搶前必先注意這些

最懶少年分享的照片（Facebook@最懶少年）

+ 20

瑞安航空執行長歐萊瑞是最早一批示警票價下跌的人，他在上月預期，儘管客機數量不足，但機票在夏季將持穩，有別於供不應求通常會推升價格的情形。

聯合航空執行長柯比3日形容，航空業的景況保持穩定，需求持平但未增加。

阿聯航空總裁克拉克則說，儘管夏季需求保持強勁，但價格處於非常均衡的狀態。

延伸閱讀：

印太經濟架構14國 簽署協議促進乾淨、公平經濟

Meta改隱私權政策恐讓個資遭非法使用 保護組織申訴

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】