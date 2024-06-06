暑假機票價格有望下跌 多名航空業高層作類似評估 飛英國最抵？
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
在後新冠疫情時代，機票價格這一年多來的漲幅令人瞠目結舌。
好消息是，至少對搭乘經濟艙的旅客來說，票價在今年夏季可能停止上漲，甚至有可能下跌。
【延伸閱讀】疫後廉航已唔抵搭？網民揭唔坐原因：加餐點行李後機票價錢差唔多（點圖放大閱讀）：
+7
在本週於杜拜舉行的航空運輸協會（IATA）年會上，多位航空業高層作出上述評估，其中有幾個人點出英國是航空旅遊需求特別疲軟的地區。
他們說，歐洲各地即將舉行選舉，經濟的不確定性影響消費情緒，可能抑制人們花錢出遊的意願。
維珍航空執行長魏斯說：「在英國，尤其是經濟艙，我們觀察到相關需求沒那麼旺盛，但整體的夏季需求仍強勁，這告訴我們旅客的情況各有不同。」
【延伸閱讀】見太多旅客買特價平機票後出事 旅遊達人教瘋搶前必先注意這些（點圖放大閱讀）：
+20
瑞安航空執行長歐萊瑞是最早一批示警票價下跌的人，他在上月預期，儘管客機數量不足，但機票在夏季將持穩，有別於供不應求通常會推升價格的情形。
聯合航空執行長柯比3日形容，航空業的景況保持穩定，需求持平但未增加。
阿聯航空總裁克拉克則說，儘管夏季需求保持強勁，但價格處於非常均衡的狀態。
內地開關｜機票預訂量暴增 最受中國旅客歡迎卻非港日韓泰而是它HK Express等廉航增日本韓國航班機票將減價？ Expedia這樣預測0+3｜日本自由行機票貴如天價？空姐教如何增免費upgrade頭等機會日本旅遊｜超無禮店員疑歧視遊客拒做退稅 台女一招讓他鞠躬道歉台男數日本旅遊「6大優點」網民超認同：服裝店店員會不斷稱讚我台灣旅遊注意｜網友遇食店只能用QR Code落單 無手機竟即被趕走車CAM｜香港母女台北旅遊遇行人地獄 綠燈過馬路被撞飛不斷呻吟日圓兌港元跌穿5算 日本遊客變慳家 海外旅遊自帶白米煮飯
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】