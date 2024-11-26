加拿大男半空企圖「落機」　遭五花大綁制服

美國航空（American Airlines）近日險發生九霄驚魂事件，一名加拿大男子企圖在航班飛行期間打開緊急逃生門「落機」，並襲擊一名空中服務員，最終他被其他機組人員和乘客以膠布五花大綁制服。



加拿大《環球新聞》（Global News）11月25日報道，事發於19日，來自安大略省（Ontario）的事主由密爾沃基（Milwaukee）前往達拉斯（Dallas）時，一名女空中服務員以為事主將紙杯丟進馬桶內，遭對方以「激動和大聲」形式接近。

根據警方的報告提到，事主曾自稱「機長」，又大讚該名空姐的手錶和口罩，之後表示「有需要現在下飛機」，並企圖走向緊急逃生門。空姐隨即嘗試阻止，但遭對方撲向自己和「半壓制」，導致她的手腕及頸部受傷。

圖為2020年10月1日，美國航空一架飛機從洛杉磯國際機場起飛。（Getty Images）

她在分散事主注意的同時，亦向其他同僚求救。3名乘客見狀出手制服事主，另一名空中服務員就以膠紙綁起他的手腳，並在餘下航程將他按在地上。

航班在達拉斯沃斯堡國際機場（Dallas Fort Worth International Airport，DFW）降落後，多名警員及聯邦調查局（FBI）人員已在場等候，他們將事主押離機艙進一步調查。