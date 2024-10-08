Qantas航班空中播R級片 乘客被迫睇「鹹片」捱足1小時
撰文：官祿倡
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澳洲航空（Qantas）10月5日由悉尼飛往東京的QF59航班上出現「鹹濕」意外，一部2023年上映的R級片《解憂計情車（Daddio）》毫無預兆在螢幕上播出。乘客無法手動關閉螢幕或轉台，被迫觀看1小時後才恢復正常，航空公司致歉。
乘客指控航空公司毫無預兆播出限制級影片，且無法手動關閉、調暗螢幕或暫停、轉台，只好被迫觀看這部電影，令人感到不適。有同未成年人搭乘航班的家庭，亦因此事投訴航空公司。
航空公司證實並致歉，指影片播放系統在飛行中途出現故障，令他們被迫觀看不想看的電影，機上人員在確認無法修復後，轉為播放兒童電影。
《解憂計情車》這部電影講述由狄高達莊遜（Dakota Johnson）飾演的女子在機場邂逅辛潘（Sean Penn）飾演的士司機的情愛故事，包括裸露鏡頭、鹹濕露骨對話等。美國電影協會將其列為R級片，香港列為IIB級。
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