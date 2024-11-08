飛機行李高空中滑出貨艙 「撞停螺旋槳」嚇壞乘客 恐怖影片曝光
撰文：ETtoday
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智利一架輕型飛機航班發生驚險事件。
有乘客在空中拍到，一個行李袋從飛機行李艙滑出後，突然撞上飛機螺旋槳，導致螺旋槳葉片暫時停止運轉，可怕畫面在網路上瘋傳。
乘客透過窗子看到螺旋槳被撞停嚇壞 點圖放大看事發過程：
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事件發生在10月31日，智利航空公司Aerocord，一架往返智利柴登機場（Chaiten Airport）與蒙特港機場（Puerto Montt）的輕型飛機航班，機上一共有19名乘客，飛行途中發生行李滑出行李艙事件。
從乘客拍攝影片中可看到，飛機飛行在高空時，一個行李袋突然從貨艙中滑出，並且撞向正在飛行中的螺旋槳。
乘客向當地電視台表示，當時他們突然聽到一聲巨響，感覺到飛機震動。幸好飛機最後平安降落，機上沒有人受傷。
航空公司對外表示，因為有一隻鳥撞到飛機，才會導致貨艙門鬆動。事件發生後機組人員在空中立即採取對應，決定將飛機返回柴登機場。
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