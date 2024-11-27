法國干邑工人抗議　軒尼詩Hennessy暫擱置中國裝瓶計劃

法媒11月25日報道，法國干邑（Cognac）業從業員爆發大規模罷工抗議後，白蘭地品牌軒尼詩（Hennessy）暫時放棄將白蘭地裝瓶程序移至中國的計劃。



法國《西南報》（Sud-Ouest）報道，軒尼詩行政總裁布瓦洛（Laurent Boillot）表示，希望北京的進口白蘭地關稅問題能在政治上解決：「我們曾陷入僵局，現在有了一線希望。」

25日早上，布瓦洛在一場非正式會議上向股東宣布，將暫停向中國運送桶裝白蘭地並裝瓶的打算；下午他向媒體證實了這一消息。

2024年11月25日軒尼詩董事會主席、行政總裁洛朗∙布瓦洛（Laurent Boillot）表示，將暫時放棄將白蘭地成桶出口到中國再裝瓶的決定。（軒尼詩網站）

在歐盟通過對華進口電動車加收關稅後，中方10月初宣布對歐盟進口瓶裝白蘭地實施臨時反傾銷措施。

為避免高額關稅，軒尼詩決定將桶裝干邑直接運至中國後再裝瓶，導致11月19日至少500名工人在法國干邑軒尼詩總部罷工抗議，因此暫且放棄計劃。