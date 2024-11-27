特朗普任命格里爾為貿易代表　主張供應鏈多元化「遠離中國」

美國當選總統川普周二（26日）任命格里爾（Jamieson Greer）為其首席貿易談判代表，預期將在特朗普征收高額關稅、制定貿易規則等方面政策扮演重要角色。



格里爾曾在特朗普的第一任期中擔任美國前貿易代表、「貿易沙皇」萊特希澤（Robert Lighthizer）的幕僚長。在萊特希澤的監督下，美國對中國發動貿易戰，並向包括加拿大、墨西哥在內的多國徵收高額關稅。

早前有媒體引述消息指, 特朗普有意再度任命萊特希澤作貿易代表。2020年初, 萊特希澤跟中國達成了所謂的中美第一階段貿易協議，規定中國多買一些美國貨。

格里爾長期追隨萊特希澤，此前曾在紐約世達律師事務所（Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP）與萊特希澤共事。

目前，格里爾是律師事務所King & Spalding國際貿易部的合伙人。經參議院確認後，格里爾將執掌美國貿易代表辦公室。

路透社形容, 格里爾對中國的看法與特朗普和萊特希澤堅定一致，認為有必要對中國採取強有力的行動，以對抗其國家驅動的主導全球產業並保護美國就業和工業的努力。

5月在美中經濟與安全審查委員會作證時，格里爾主張「增加關稅的使用」以平衡中美之間的貿易競爭環境，並加強出口管制以保護敏感的美國技術。他對拜登大幅提高中國進口商品關稅以保護電動車、電池和半導體等戰略產業表示讚賞，但表示需要採取更強有力的行動。

「我不僅對中國主導全球市場以及一些最重要的技術和先進製成品的努力感到嚴重關切，而且還對中國政府利用貿易投資支持其國有企業、軍隊，然後推動的經濟似乎正準備與美國和其他國家發生衝突。」格里爾說。

格里爾在二月的一次貿易論壇上表示，他的客戶一直在尋求將供應鏈多元化，遠離中國，部分原因是特朗普第一任期期間對中國進口產品徵收關稅。