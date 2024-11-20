軒尼詩Hennessy擬整桶出口至中國才裝瓶　法國干邑數百人罷工抗議

10月初，中方宣布對歐盟進口瓶裝白蘭地實施臨時反傾銷措施。法國干邑從業者「慌了神」，惴惴不安至今。歐盟方面則揣測稱這是中方針對歐盟對華電動汽車加稅的反制措施。



據路透社、法媒11月19日報道，為規避額外關稅，法國干邑白蘭地製造商軒尼詩（Hennessy）想了一招：將干邑用桶裝出口至中國後，再在中國裝瓶。然而，此舉對干邑工人造成一次新的打擊。當日，數百名軒尼詩員工舉行罷工。工會代表直言，此舉對於當地就業來說就像「潑了一盆冷水」。

報道稱，當地時間19日，在位於法國西南部的干邑產地夏朗德省（Charente），約500至600名員工參與罷工，抗議軒尼詩的桶裝出口計劃。現場影片和圖片顯示，有一大批工人聚集在軒尼詩位於干邑（Cognac）的總部外。

法國總工會（CGT）在軒尼詩的代表費德里克（Frédéric Merceron）向法媒表示：「管理層告訴我們，他們希望對桶裝出口進行測試，以便將來由服務提供商在中國裝瓶」，而不再在法國裝瓶。他說，「我們可以想像這對就業的影響」，並將這一消息形容為「一盆冷水」。

「對於大型酒莊來說，這還是第一次，這確實會帶來麻煩，」法國總工會代表德弗斯（Matthieu Devers）說道，並預測其他干邑生產商之後也會效仿這種「奇怪的」做法。他表示，軒尼詩將於今年底進行首次試運，將酒水以及包括玻璃器皿、標籤、軟木塞和盒子在內的材料一起運往中國，然後在那裏裝瓶。

2024年11月19日，法國白蘭地產地夏朗德省干邑市（Cognac），數百名工人在軒尼詩總部外面舉行罷工示威活動，抗議軒尼詩以桶裝出口到中國，並在中國裝瓶酒水的決定。（X/ @Tocsi）

法國當地一家媒體稱，軒尼詩的首次試運將於12月15日開始。

另一名工會地區代表拉布蘭徹（Michael Lablanche）告訴路透社，軒尼詩桶裝出口並在中國裝瓶的計劃，目的在於規避關稅，但這對當地工人來說是一場「災難」。

拉布蘭徹轉述軒尼詩高層的話說，該公司計劃首先將1000升的陳年干邑（VSOP）樣品運往中國，以測試產品的穩定性，隨後會將整個VSOP裝瓶生產線轉移到中國。他表示，該生產線能夠處理60萬箱干邑白蘭地，即預計中的2025年在華全部銷量。

2024年11月19日，數百名工人聚集在法國干邑軒尼詩總部外面，抗議軒尼詩以桶裝出口到中國，並在中國裝瓶酒水的決定。（X/ @Tocsi）

軒尼詩位於法國干邑的工廠擁有1100名員工，尚不清楚此次罷工的結束時間。一名不願透露姓名的軒尼詩公司內部人士稱，「對話是可能的」。

法國干邑國家協會（BNIC）表示，不願就企業的個別戰略置評。該協會一再敦促法國政府就保護干邑行業的解決方案與中方進行談判。該協會補充道：「值得注意的是，在等待談判解決方案期間，鑑於我們注意到的情況惡化，某些公司可能被迫探索一切途徑，以使其能在中國市場上保持存在。」

值得一提的是，規模較小的法國干邑生產商人頭馬君度（Rémy Cointreau）表示，該公司目前沒有搬遷裝瓶生產線的計劃，未來或將提高在華售價，還可能削減製造和廣告支出等領域的成本，以減輕關稅影響。

2024年11月19日，有抗議工人在法國軒尼詩干邑總部的商標上面張貼了標語，要求干邑白蘭地100%在干邑生產、包裝。（X/ @Tosci）

據法媒此前介紹，法國干邑白蘭地產業彙集了4400個農場、120個專業釀酒商、270個貿易商，創造了1.5萬個直接就業崗位和7萬個間接就業崗位。近年來，該產區已經遭遇了銷售額下降，2023年銷量下降22%，並因此大幅減少了獲准種植新葡萄的面積。

當地時間10月29日，歐盟委員會不顧中方反對，在理由完全站不住腳的情況下宣布結束「反補貼調查」，執意對中國電動汽車徵收為期五年、最高達45.3%的所謂「最終反補貼稅」。

中國商務部已宣布對歐盟進口白蘭地實施臨時反傾銷措施，範圍包括原產於歐盟的進口裝入200升以下容器的蒸餾葡萄酒製得的烈性酒。根據商務部公告，中方將向馬爹利、軒尼詩、人頭馬君度等歐盟白蘭地品牌徵收30.6%至39%不等的保證金。自11月15日起，各公司應提供相應的保證金或保函。

9月17日，法國干邑白蘭地從業者抗議歐盟對華加稅。（X/ @Carl_Gu11）

中方此前已針對歐盟多項產品啟動調查，包括乳製品、豬肉產品、化工產品。歐洲奢侈品行業同樣感受到明顯壓力。歐盟媒體均揣測認為，中方一連串舉措是針對歐盟對華電動汽車加稅的報復性措施。

「法國一直是歐盟對中國電動汽車徵收關稅的強烈支持者之一，」美國政治新聞網歐洲版（Politico EU）曾在報道中稱，法國政府推動了歐盟對華加稅，在月初的投票中投下贊成票。法國官員認為，這就是為什麼從白蘭地、奶酪等法國主要出口產品現在成為中方針對瞄準的目標。

法國巴黎人頭馬VSOP干邑、人頭馬XO干邑和聖人頭馬XO白蘭地的瓶子。(Reuters)

公開資料顯示，歐盟是全球最大的白蘭地生產地區，其中對華出口的白蘭地產品幾乎（99.8%，中國海關數據）都產自法國地區，像保樂力加（Pernod Ricard）、人頭馬君度等白蘭地產品在亞洲市場中均收穫了非常可觀的利潤。

除白蘭地外，以法國為代表的多個歐盟成員國的豬肉、乳製品行業對中國市場的依賴程度很高。今年6月，歐洲行業高管和分析師曾分析認為，對於歐洲多國來說，中國是一個「寶貴且重要的」豬肉出口市場。若中國限制從歐洲進口豬肉，歐洲豬肉行業將面臨「噩夢」。

2023年9月26日，圖為路透社設計的圖片，其中一輛電動車模型後可見到歐盟旗幟與中國國旗。（Reuters）

對於歐盟對華電動汽車加徵關稅，中國外交部發言人林劍日前重申，在沒有業界申請的情況下，歐盟機構執意對中國的電動汽車進行反補貼調查，並加徵高額關稅，是典型的貿易保護主義行為，將損害中歐的產業鏈供應鏈合作，損害歐洲消費者的利益，損害歐盟綠色轉型和全球應對氣候變化的能力。

林劍稱，對話合作是中歐關係的主基調，互利共贏是中歐經貿合作的本質，在相互尊重的基礎上，通過對話協商妥處經貿摩擦，符合中歐的共同利益，也是雙方企業和民眾的普遍期待。希望歐方以建設性態度與中方繼續推進磋商，展現誠意和靈活性，尋求解決方案，避免貿易摩擦擴大升級。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

