美國佛州男女囚犯從未肉體接觸竟「奇蹟」生子？　稱靠這一招懷孕

綜合外媒報道，美國佛羅里達州邁阿密市戴德縣（Dade）一女囚犯6月在獄中生下一女，孩子父親竟是她指從未有肉體接觸的獄友。女嬰父親表示，兩人的方法是利用監獄的通風管道。



英國《鏡報》（Mirror）11月24日報道，事發監獄是戴德縣Turner Guilford Knight 懲教中心。女嬰父母均被控犯有謀殺罪，但在獄中從未謀面。

2022年，女子戴西（Daisy Link）因二級謀殺罪入獄，卻於2023年懷上男獄友德帕茲（Joan Depaz）的孩子，於2024年6月生下一女嬰。DNA檢測也證明德帕茲是生父。

女嬰生父德帕茲（Joan Depaz）策劃了一切。（Miami-Dade Corrections）

美媒WSVN在11月19日的報道中，採訪29歲的戴西和24歲的德帕茲。戴西表示從未面對面見過對方，形容女兒是「奇跡寶寶」；德帕茲也說戴西像「聖母瑪利亞」（like the Virgin Mary），又指使其懷孕是他「將載入史冊」計劃的結果。

2023年，兩人開始通過牢房冷氣的通風口交談，德帕茲表示想和戴西生一個孩子，並傳達他的計劃：他開始將精液放進保鮮膜，通過牢房冷氣的通風口傳給戴西。這樣的行為持續一個月，每天5次。

女兒出世後，兩人也經常與她視訊通話（影片截圖）

戴西則每次將精液放在酵母菌感染塗抹器（治療陰道細菌感染的醫療用具）上，然後放入體內，她指最後成功懷孕。

6月19日，戴西生下女兒。孩子目前5個月大，和德帕茲的母親同住；父親德帕茲被轉移到了另一間監獄，他和戴西仍通過電話聯繫，並一起跟女兒視訊通話。

邁阿密生育中心醫療總監Fernando Akerman接受傳媒訪問時稱，雖然以這種方式受孕的機會低，但確實是有可能。