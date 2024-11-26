美國梅西百貨員工涉做假帳　隱匿近12億包裹配送費

美國梅西百貨（Macy’s）近期發現一名員工在過去3年多的時間裏，通過做假賬隱瞞高達的1.54億美元（約12億港元）的費用。



梅西百貨11月25日宣布，由於發現在應計賬目中發現與運送費用有關的問題，需要延至12月11日才公布第三季度財報。獨立調查顯示，一名負責小包裹配送費用會計的員工故意做錯會計應計分錄，從2021年第四季度開始，隱瞞了大約1.32億至1.54億美元（約10.3億至12億港元）的費用，幾乎相當於梅西百貨2023年的總淨收入（1.05億美元）以及2024年第二季度利潤（1.5 億美元）。

梅西百貨：圖為2023年12月10日，一名女子在美國紐約市的梅西百貨門市購物。（Reuters）

目前仍不清楚該員工隱瞞龐大支出的原因。公司表示這名員工目前已經離職，調查沒有發現其他員工參與其中，也沒有跡象表明這一錯誤對向供應商付款或公司現金管理造成影響。

《紐約時報》引述註冊會計師Blake Oliver稱，難以想像這名員工隱藏支出的原因，指事件「很奇怪」、「看不出動機」。

零售諮詢公司GlobalData的常務董事Neil Saunders表示，由於失誤從2021年開始就已經存在，這令投資人對公司業績感到擔憂。