美國佛羅里達州一名30歲男子被捕　涉圖策劃炸毀紐約證券交易所

美國聯邦調查局（FBI）11月20日逮捕佛羅里達州一名30歲男子，他被控企圖用炸彈炸毀紐約證券交易所。疑犯曾向臥底調查員透露，希望在紐交所引爆炸彈，以「喚醒」其他人，並「重啟」美國政府，又形容自己好像恐怖分子拉登。他還露自己政治訴求，如希望大規模驅逐非法移民及停止向「外國實體」出售武器等。



根據法庭文件顯示，疑犯Harun Abdul-Malik Yener 早在上個月就用無線電對講機製成遠程遙控裝置，計劃潛入交易所安裝炸彈，並在感恩節（11月28日）前的一週引爆。他還認為交易所頗受歡迎，因而選擇其作為襲擊目標。

FBI指，疑犯自2017年以來，就在網上搜尋與炸彈製造相關資訊，當局還接獲他在倉庫中藏有炸彈藍圖的線報，並在2月啟動調查，最後在倉庫中檢獲用於製造炸彈的材料。

圖為2024年9月18日的美國紐約證券交易所（NYSE）。（Reuters）

疑犯自稱與多個極端組織有聯繫，指伊斯蘭極端組織ISIS曾在2015年試圖招募自己，但不成功，還曾試圖加入Boogaloo Boys與極右翼組織「驕傲男孩」（Proud Boys），但因「渴望以身殉道」均被拒。

法庭文件還顯示，疑犯曾在YouTube上發布有關製作炸彈的影片，還在去年因對僱主發出「在這個地方開槍殺人」威脅遭解僱。

當局控告他企圖使用爆炸裝置破壞從事州際商業活動的建築。