加拿大雪林現「着反光衣」的鹿　專家稱疑似人為籲民眾勿模仿

加拿大卑詩省山區的麥克布萊德鎮（McBride, British Columbia）有記者11月24日，拍到雪地裏一隻野生鹿穿着反光衣；專家表示可能是居民所為，並呼籲大家不要這樣做；至今這隻鹿情況不明。



《衛報》報道，當地報紙記者阿諾（Andrea Arnold）開車行駛在小鎮郊區的雪地上，驚訝地發現一隻騾鹿（Mule deer）穿着一件反光衣，平靜地站在路邊，衣服還拉上了拉鏈。

在拍完照片後，這隻鹿轉向背後的森林，消失不見。（X/ @Andy Ngo）

她拍下兩張鹿的相片，隨後鹿消失在背後的森林裏。事後阿諾把圖片發到網上，引起網民熱議：「這件衣服怎麼出現在鹿身上？」「誰該為此負責？」「為甚麼這麼做？」

有網民擔心這隻鹿因為衣服被困住或受傷，也有人相信反光衣能讓它躲過路上的車輛。

當地其他居民拍到這隻鹿出現在鎮上一家餐廳附近。（X/ @MrAndyNgo）

卑詩省自然保護局的警官麥克阿瑟（Eamon McArthur）表示，這種動物並不喜歡穿衣服，很可能是附近居民所為。他強烈建議大家不要把保暖衣物或靴子給野生動物穿。

根據卑詩省野生動物法，使動物困擾、疲倦、被戲弄或被折磨等是違法的，強行給鹿穿衣服似乎適用這條規定。

麥克阿瑟還稱，為了鹿的安全，希望能找到它並脱下反光衣、或者看到衣服自行脱落。可惜的是這隻鹿至今下落不明。