頂頭鎚有害？美研究：或導致慢性創傷性腦病變類似疾病

全球多年來都有進行關於足球員「頂頭鎚」對腦部的影響，北美洲一批學者最近發表研究報告，指這種攻門方式對腦部傷害的嚴重程度或超出已知水平。



《紐約郵報》11月27日報道，北美放射學會（Radiological Society of North America，RSNA）的專家發表研究報告，他們找來超過400位沒患上腦震盪或腦外傷的業餘足球員和運動員，以擴散磁振造影（diffusion MRI）技術分析接近腦部表面的顯微結構。

研究指出，他們主要在腦部額葉（Frontal Lobe）發現損傷，而這位置正是足球員一直被教導頂頭腦的頭骨部分。

圖為正常（左）、輕微CTE（中）及嚴重CTE的腦部情況。（Ann McKee, MD）

其中一位撰寫報告的紐約哥倫比亞大學歐文醫療中心（Columbia University Irving Medical Center）放射學教授立頓（Michale Lipton）稱，頂頭鎚導致近腦溝部分的白質受損，影響認知表現。而且發生白質異常的位置與最典型的慢性創傷性腦病變（CTE）相似，與學習認知任務的能力較差有關，亦或者會影響未來的功能。

過去有研究指出，職業足球員頂頭鎚會增加患上痴呆症的風險。圖為2024年11月19日，國足後衛朱辰傑與日本的古橋亨梧爭頂皮球。（Getty Images）

立頓認為，在運動上不斷重複對頭部衝擊，其潛在後遺症超出過往所知水平。