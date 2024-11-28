菲律賓「公雞酒店」獲健力士世界紀錄　沒窗戶全因一理由？

在菲律賓西內格羅斯省（Negros Occidental）的小鎮上，矗立著一座非常獨特且巨大的地標：一座公雞造型的建築。這座新地標位於「Campuestohan高地度假村」，於今年的9月正式獲得健力士世界紀錄，成為世上最大的「雞型建築物」。



據美媒報道，這座高聳的六層樓建築高近35公尺，擁有15個房間，全部配備空調。不過，房間沒有窗戶，因為開窗會「破壞外觀雞毛的效果」。

Campuestohan高地度假村的「公雞酒店」獲得健力士世界紀錄認證為「世上最大的雞型建築物」。（X@guinnessworldrecords）

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這棟建築是來自地主里卡多卡諾格瓦波譚（Ricardo Cano Gwapo Tan）的創意，他是菲律賓當地的政治家。他表示，他一直想在「這個平凡的世界上留下一份偉大的遺產」。會想到用雞的造型，是想要紀念鬥雞對內格羅斯人民的重要性。而整個工程進度相當快，概念化和規劃花了不超過六個月的時間，於2023年6月10日開始施工，於今年9月8日竣工並獲得健力士世界紀錄認證。

譚說，鬥雞是一種傳統的消遣活動，其歷史可以追溯到西班牙對菲律賓的殖民統治之前。西內格羅斯省有超過2千座野禽養殖場，已成為該省的主導產業之一，而鬥雞活動更是為菲律賓帶來數百萬的利潤。

「Campuestohan高地度假村」的土地由譚的妻子購買，他們在2010年進行了整理。儘管缺乏像樣的道路和電力，他還是開始在那裡建造一個度假村。如今度假村已擁有一個巨大的波浪池、一間大餐廳、一間咖啡館、三個游泳池、酒店客房等設施，在新地標公雞酒店的加入後，訂房踴躍，目前已全數訂滿。

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