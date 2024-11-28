英國記者挑戰一週特朗普飲食　天天快餐可樂5天仍狂減2.6公斤

英國《每日電訊報》（The Telegraph）11月26日報道，該報記者戴維斯（Gareth Davies）挑戰一週特朗普飲食。眾所周知，美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）熱愛快餐，而且可樂當水飲。戴維斯體驗特朗普飲食一週後表示，質疑特朗普這個人怎麼還活着。



根據戴維斯所述，特朗普幾乎不吃早餐，餓了就吃一把來自墨西哥的Doritos多力多滋粟米片和喝健怡可樂，偶爾會吃培根和煎蛋。他一天能喝12罐健怡可樂。

2024年11月17日，小特朗普在社交平台發圖文，顯示他與爸爸特朗普、富豪馬斯克（Elon Musk）、共和黨眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）、特朗普欽定衛生部長小羅伯特甘迺迪，在私人飛機上享用麥當勞快餐和可口可樂。（X@DonaldJTrumpJr）

他早上通常會吃一些營養補充劑，例如鋅、維他命D和褪黑素（Melatonin）等。特朗普的菜單沒有水，即使是服用營養補充劑，也是用健怡可樂。

特朗普也很少吃午餐，間中會吃一下肉餅三明治。到了晚上，特朗普會吃麥當勞、肯德基、披薩（Pizza）等快餐，或者全熟牛排配番茄醬。

戴維斯稱，在挑戰特朗普飲食的5天內，他體重下降2.6公斤，接近6磅。他也提到，自己雙手冰冷、皮膚脫皮，幾乎沒有去廁所，尿液變得又少又黏稠，就像擠蜂蜜一樣，聞起來味道像牛肉，運動效率也明顯下降。

對於這種現象，營養師賴斯（Sam Rice）指：「體重減輕可能只是由於不良飲食和缺乏水分攝取而導致的脫水。即使有非常嚴格的卡路里赤字，你也很難在一週內減掉幾公斤。每天只吃一頓飯，您可能會比平常吃得少，但這種飲食的限制肯定不足以在5天內顯著減少脂肪。因此，唯一合理的解釋就是脫水。」