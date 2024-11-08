特朗普「美國優先」餐單曝光 最愛3款快餐食品 曾日飲12罐可樂
撰文：王海
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美國總統大選已塵埃落定。78歲的特朗普（Donald Trump，又譯川普）時隔4年再度入主白宮，而他的個人生活習慣亦隨即備受關注。縱使美國媒體估算特朗普的個人身家介乎55至66.8億美元（約427至519億港元），他的飲食習慣卻一點兒也不像一位億萬富豪，最鍾情4款食品和飲品包括：麥當勞、肯德基、薄餅和健怡可樂。
綜合外媒報道，過往一直強調「美國優先」（American First）的特朗普，原來日常的飲食習慣也是「美國優先」。他最愛的食品包括：
麥當勞
曾在2016年擔任特朗普競選經理的Corey Lewandowski表示，特朗普一日可以14至16小時都不進食，平時幾乎都不吃早餐。而如果他吃早餐的話，他最喜歡的組合會是煙肉及雞蛋。
特朗普在麥當勞最愛點的是一份高達2,430卡路里的組合，其中包括兩個巨無霸、兩個魚柳包和一大杯朱克力奶昔。
肯德基
2016年競選期間，特朗普曾在其個人社交帳戶上載照片享用肯德基的大餐。據估計他當時享用的至少是一份6人餐，包括12件炸雞、6件巴辣香雞翼，6客蘑菇飯、6件葡撻。
曾有報道指特朗普長期以來一直擔心中毒，這成為他喜歡去食快餐的原因之一，因為店內的餐點都是預製的，他亦認為快餐連鎖店的清潔衛生。
薄餅與健怡可樂
報道指特朗普雖然喜歡吃薄餅，但並不會食薄餅的餅皮。而他並不嗜酒、不喝茶或咖啡，只對無糖可樂情有獨鍾，最高紀錄一日飲12罐健怡可樂。
不知道讀者們又是否有興趣去挑戰美國候任總統的「美國優先」餐單呢？
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