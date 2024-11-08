特朗普「美國優先」餐單曝光　最愛3款快餐食品　曾日飲12罐可樂

美國總統大選已塵埃落定。78歲的特朗普（Donald Trump，又譯川普）時隔4年再度入主白宮，而他的個人生活習慣亦隨即備受關注。縱使美國媒體估算特朗普的個人身家介乎55至66.8億美元（約427至519億港元），他的飲食習慣卻一點兒也不像一位億萬富豪，最鍾情4款食品和飲品包括：麥當勞、肯德基、薄餅和健怡可樂。



綜合外媒報道，過往一直強調「美國優先」（American First）的特朗普，原來日常的飲食習慣也是「美國優先」。他最愛的食品包括：

麥當勞

曾在2016年擔任特朗普競選經理的Corey Lewandowski表示，特朗普一日可以14至16小時都不進食，平時幾乎都不吃早餐。而如果他吃早餐的話，他最喜歡的組合會是煙肉及雞蛋。

特朗普在麥當勞最愛點的是一份高達2,430卡路里的組合，其中包括兩個巨無霸、兩個魚柳包和一大杯朱克力奶昔。

圖為美國候任總統特朗普（Donald Trump）曾在白宮以麥當勞宴客。（X@gospeltrope）

肯德基

2016年競選期間，特朗普曾在其個人社交帳戶上載照片享用肯德基的大餐。據估計他當時享用的至少是一份6人餐，包括12件炸雞、6件巴辣香雞翼，6客蘑菇飯、6件葡撻。

美國候任總統特朗普（Donald Trump）喜歡炸雞，也曾在社交媒體上載進餐時相片。（@kevinmurph65266）

曾有報道指特朗普長期以來一直擔心中毒，這成為他喜歡去食快餐的原因之一，因為店內的餐點都是預製的，他亦認為快餐連鎖店的清潔衛生。

薄餅與健怡可樂

2022年7月6日，圖為英國Northwich一間超市內，貨架上有健怡百事可樂和健怡可口可樂。（Getty）

報道指特朗普雖然喜歡吃薄餅，但並不會食薄餅的餅皮。而他並不嗜酒、不喝茶或咖啡，只對無糖可樂情有獨鍾，最高紀錄一日飲12罐健怡可樂。

不知道讀者們又是否有興趣去挑戰美國候任總統的「美國優先」餐單呢？