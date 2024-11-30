立陶宛外交部：將驅逐中國代辦處3名人員出境

英國媒體報道，立陶宛外交部宣布，將驅逐中國駐立陶宛代辦處3名人員出境，指他們違反「維也納公約」（Vienna Convention）及立陶宛的法律，被列為不受歡迎人物（Personae non gratae）。中國駐立陶宛代辦處暫時未有任何回應。



路透社11月30日引述立陶宛外交部的聲明報道，聲明中並沒有提及3人進行的具體行動，但指3名外交人員須在一星期內離境。

立陶宛願意進行建設性對話，在雙方同意的情況下解決雙邊問題，希望外交關係建立在對等原則的基礎上，包括立陶宛在中國的外交代表權。立陶宛方面亦向中方提出臨時解決方案，確保使館依照《特別使團公約》繼續履行基本的領事、簽證和行政職能。

在2021年，台灣政府在立陶宛開設代表處，導致立陶宛與中國關係惡化，中國宣布與立陶宛的外交關係降至代辦級，並對立陶宛實施貿易限制。

2018年2月16日，立陶宛首都維爾紐斯（Vilnus），手持立陶宛國旗的遊客跟隨儀仗隊參加紀念活動，以紀念立陶宛恢復國家地位100週年。（Getty）

立陶宛候任總理帕盧茨卡斯（Gintautas Paluckas）22日曾表示，對與中國恢復外交關係持開放態度，但強調不會改變目前政策，包括與台灣維持貿易聯繫。

兩條光纖通訊電纜被切斷的時間點前後，「伊鵬3號」皆正好經過事發海域。（閉路電視畫面）

與此同時，近日在波羅的海斷裂的兩條海底光纖電纜，其中一條是連接瑞典同立陶宛。瑞典正式要求中國合作調查，並希望懷疑涉事的一艘中國貨船駛往瑞典水域。中國外交部發言人毛寧29日在例行記者會表示，中方願與相關國家合作查明事實真相，中國與瑞典正就此保持密切溝通。