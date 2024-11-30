英國初步通過協助死亡法案　病人可自願選擇結束生命

英國國會下議院11月29日二讀通過協助死亡法案，賦予剩下不夠半年壽命的成年絕症患者，在自願情況下選擇結束生命。這項法案通過後，仍須國會進一步討論，而相應的新法例也要至少兩至三年後，才正式生效。



法案規定，英格蘭和威爾斯地區內精神狀況良好、患有末期疾病的成年人，若果經醫生評估壽命不足半年，有權選擇在醫療協助下結束生命，他們必須有能力自行服用致命藥物。

法案引發爭議，但投票在長達超4小時後的激辯後以330票贊成對275票反對結束。

反對者擔心，身患絕症的人，特別是老年人、殘疾人或弱勢群體，可能會因現實原因被迫選擇結束自己的生命，認為重點應該放在改善臨終關懷而不是引入協助死亡。但支持者認為，法案給予末期病人更多自主權，避免不必要的痛苦。

2024年11月29日，英國倫敦，協助死亡法案的反對者聚集在國會外舉起標語表示抗議。（Getty）

首相施紀賢（Keir Starmer, 又譯斯塔默）與前首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克）均投贊成票，保守黨領袖栢丹娜（Kemi Badenoch）則投反對票。