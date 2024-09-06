英國監獄「爆棚」　司法部：或將部分囚犯安置到愛沙尼亞

英國騷亂持續，隨被捕人士激增，監獄囚位緊缺，面臨「爆棚」的困局。英國政府一方面通過提前釋放部份囚犯緩解問題，另一方面，司法部發言人表示，將繼續研究所有可行的選擇，以增加監獄可容納人數。



英國《每日電訊報》9月6日報道，司法大臣馬曼婷（Shabana Mahmood）計劃與愛沙尼亞司法部長Liisa Pakosta討論租賃監獄問題，Liisa Pakosta表示，兩國有過成功合作的歷史，將創造更多互相合作的機會。

讓英國囚犯在外國服刑並非「突發奇想」，前首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克）執政時，上任保守黨政府的司法大臣卓傲山（Alex Chalk）在2023年10月1日舉行的保守黨大會中提議，希望政府能通過租賃歐洲國家的監獄，通過讓英國囚犯在外服刑，以延緩本國監獄飽和的問題。