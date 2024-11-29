英國運輸大臣賀樂怡宣布辭職　涉11年前作偽證被判欺詐罪

英國運輸大臣賀樂怡（Louise Haigh）11月28日宣布，因牽涉她個人在2013年被搶劫的案件中作偽證被裁欺詐罪後，決定提請辭職。



綜合英媒報導，賀樂怡所指的案件發生於11年前，她當時在一間保險公司任職，一天晚上外出工作時在街頭遇上搶劫。她報警後上交一份被搶走的物品清單，其中包括僱主提供給她用於工作的手機，但警方事後證實這部手機當時未被搶走。

賀樂怡因此事陷入官司，並在2015年於地方法院出庭認罪，她最後因虛假陳述被裁欺詐罪成，隨後被有條件釋放。有消息人士指，她此舉是為一己私利，旨在更換新款手機。

2024年11月17日，英國倫敦，圖為英國運輸大臣賀樂怡（Louise Haigh）在受訪後離開英國廣播公司（BBC）。（Reuters）

賀樂怡對是次請辭表示遺憾，「我很遺憾在這種情況下離開，但我為我們所做的事情感到自豪。」她又指，這個問題將不可避免地干擾政府的工作與其致力執行的政策，但她仍會在政府外繼續支持工黨政府。首相施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默）回信感謝她在內閣期間的工作。

賀樂怡在辭職信中表示，施紀賢已經知道欺詐定罪，有英國輿論質疑，為何要任命有欺詐定罪的人進入內閣，並且負責 300 億英鎊（約2968億港元）的預算，又指「首相有責任向英國公眾解釋這種明顯的判斷失誤」。