憂中國走後門出口商品　加拿大：美墨加應制定一致對華政策

加拿大副總理兼財長方慧蘭（Chrystia Freeland）說，北美自由貿易夥伴應就中國問題達成完全一致。



路透社報道，方慧蘭11月29日說，加拿大認為，美國、墨西哥和加拿大有機會制定出完全一致的對華政策。她是在被記者問及美國和加拿大擔心中國可能利用美墨加協議作為向北美出口廉價商品的後門時，發表這一言論。

美墨加協議即《美國－墨西哥－加拿大協定》，取代1994年生效的北美自由貿易協定（NAFTA）。加拿大安大略省提議將墨西哥剔出協定，並與佔加拿大出口總額四分之三的美國簽署雙邊協議。

不過，方慧蘭重申，加拿大希望美墨加協定繼續作為三邊協議。

2024年11月6日，加拿大渥太華，圖為方慧蘭在會議上發表講話。（Reuters）

她說：「我們認為，今天（美墨加協議的）所有國家都有機會共同制定對中國的統一政策，保護所有工人，並確保在這一非常重要的努力中相互支持。」

加拿大和美國對中國電動汽車和鋼鐵徵收關稅。

本文獲《聯合早報》授權轉載

